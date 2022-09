In den ersten vier Monaten haben sich die meisten Anrufer*innen für die Corona-Updates interessiert. (Bild: Canva)

0

Seit vergangenen Mai sorgt in Kiel die Rufnummer 901-78 00 dafür, dass auch Menschen ohne Internet das Neueste zu wichtigen ausgewählten Themen des Landeshauptstadt erfahren.

Wann ist der Knooper Weg gesperrt? Welche Veranstaltungen findet aktuell im Stadtmuseum statt? Und wie wird das Olympia-Jubiläum in Schilksee gefeiert? All das sind Fragen, auf welche die Allermeisten ihre Antworten durch wenige Klicks auf der Website der Landeshauptstadt unter www.kiel.de finden. Für diejenigen, die jedoch über kein Internet verfügen, bietet der „Silberdraht“ seit vergangen Mai eine Alternative. Und diese wird sehr gut angenommen – soweit die Erkenntnis aus den ersten vier Monaten.

Was ist der Silberdraht?

Entwickelt wurde „Silberdraht“ bei einem Hackathon der Bundesregierung im März 2020. Die Landeshauptstadt hat das Projekt im Mai 2022 zunächst für ein Jahr für 10.000 Euro Einrichtungs- und Betriebskosten nach Kiel geholt. Informationen zu „Silberdraht“ sind in einem Flyer zusammengefasst, den die Landeshauptstadt Kiel in den Anlaufstellen Nachbarschaft – anna, in Pflegeeinrichtungen und im Rathaus ausgelegt hat.

So wurde der Silberdraht genutzt

Seit Beginn des Kieler „Silberdrahts“ im Mai 2022 haben sich 274 Anrufer*innen gemeldet. 82 Prozent der Anrufe kommen dabei aus dem Festnetz. Lediglich 18 Prozent der Anrufe werden von Mobiltelefonen aus getätigt. Das ist ein Zeichen dafür, dass Silberdraht mit seiner Mission, die Lücke zwischen der analogen und digitalen Welt zu schließen, richtig liegt.

Ein Anruf beim Kieler „Silberdraht“ dauert im Schnitt etwa 2 Minuten und 37 Sekunden. Der längste Anruf lag bei 55 Minuten. Die meisten Anrufe werden zwischen 9 bis 15 Uhr getätigt; insbesondere am Vormittag zwischen 9 bis 11 Uhr sind die Anrufer*innen aktiv. Allerdings gibt es auch ein paar Nachtschwärmer*innen, abends zwischen 21 bis 23 Uhr gibt es eine zweite Welle an Anrufen.

Corona-Updates wurden erfragt

Die meisten Anrufe werden montags und dienstags getätigt. Die wenigsten Anrufe finden sonntags statt. Sonntags ist erfahrungsgemäß für viele ältere Menschen Besuchs- oder Aktivitätstag. Da wird weniger telefoniert.

In den ersten vier Monaten haben sich die meisten Anrufer*innen für die Corona-Updates interessiert. Jede*r dritte*r Anrufer*in ruft dabei die aktuellen Corona-Zahlen in Kiel ab. Der Menüpunkt 6 zum Thema Freiwilliges Engagement wird von allen Angeboten am häufigsten ausgewählt und gehört. Besonders oft nachgefragt werden Kulturhafen (Punkt 3) und die Möglichkeiten für freiwilliges Engagement. Der Menüpunkt Pflegeeinrichtungen wird am dritthäufigsten ausgewählt.

Im April 2023 wird erneut Bilanz gezogen und entschieden, ob der Service für Menschen, die nur analog unterwegs sind, als unkomplizierten Zugriff auf das Internet beibehalten wird.