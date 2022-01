Die Schauspielerinnen Nina Vieten und Klaudia Macht (v. l.) müssen sich leider noch etwas gedulden, bis sie die Premiere des Stückes „Gott wartet an der Haltestelle“ spielen dürfen (Bild: Olaf Struck)

Aufgrund von Corona-Infektionen in den Ensembles des Theater Kiel müssen diesen Januar alle Stücke inklusive drei Premieren verschoben werden. Für eine zügige Kontaktaufnahme mit allen betroffenen Kartenkäufer:innen wird jedoch gesorgt.

Die Anzahl der Corona-Infektionen in Kiel steigt weiterhin in die Höhe. Nachdem es nun leider auch Künstler:innen der Ensembles des Theater Kiel erwischt hat, entschloss sich die Theaterleitung dazu, den gesamten Vorstellungsbetrieb bis einschließlich Samstag, den 29. Januar 2022 abzusagen. Mit dieser Entscheidung möchte sie nicht nur ihre Beschäftigten schützen, sondern selbstverständlich auch das Publikum.

Die geplanten Premieren der Stücke „Außer Kontrolle“ am 21.01. im Schauspielhaus, „Sunset Boulevard“ am 22.01. in der Kieler Oper und „Gott wartet an der Haltestelle“ am 23.01. im Studio des Schauspielhauses werden auf derzeit noch unbestimmte Zeit verschoben. Das Vertriebsteam des Theater Kiel wird alle Kartenkäufer:innen, die von der Verschiebung ihrer Vorstellungen betroffen sind, kontaktieren.

Tagesaktuelle News zur aktuellen Lage und Programmänderungen findet ihr auf der Website vom Theater Kiel.