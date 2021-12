Mitarbeiterin Lucy Thun näht eine individuelle Tasche aus einem Theater-Banner. (Bild: honorarfrei)

In Kooperation mit der Stiftung Drachensee hat das Theater Kiel erneut Taschen aus Werbebannern fertigen lassen.

Die Banner des letzten Sommertheaters „Kabale und Liebe“ aus PVC-Plane wurden zu Umhängetaschen mit Gurtband und kosten 39 Euro. Verschiedene Banner aus Netzvinyl, die an den Hausfassaden der Spielstätten hingen, sind zu praktischen Strand- bzw. Badetaschen mit Innentasche aufgearbeitet worden und kosten 15 Euro. Die Taschen in erneut limitierter Auflage sind ab sofort an den Theaterkassen im Opern- und Schauspielhaus erhältlich.

Die Produkte tragen das Label der Stiftung Drachensee: wat moi. Der Ausruf ist niederdeutsch und bedeutet wie schön! Wat-moi-Produkte werden von Menschen mit Behinderung in der Werkstatt am Drachensee in Kiel hergestellt. Mit Liebe zum Detail und großer Sorgfalt entstehen so individuelle Kleinserien aus Stoff und Papier.

Fachleiter Lars Lorenzen legt bei der Eingliederungsarbeit großen Wert auf das selbstständige Arbeiten in der Werkstatt, sodass aus Vorlagen die Objekte eigenständig genäht werden können. Besonders viel Freude hatten die Näher*innen an den schönen Farben und den unterschiedlichen Designs der Banner. Jede Tasche ist ein handgefertigtes Unikat!