Jannek Schmitt aka. DJ Beauty & The Beats initiierte das Open Air bereits im letzten Jahr gemeinsam mit Nicolas Grimm

(Bild: Katja Ruge)









0

Vom 5. bis 29. August findet das Together Kiel Open Air Festival statt. Dabei ist das ausgeklügelte

Hygiene-Konzept mit individuellen Party-Inseln der Schlüssel zurück zur Konzert-Normalität.

Die Temperaturen steigen, die Sonne strahlt, die Stadt und die Kulturszene erwacht wieder. Viel zu lang war es still auf den Bühnen der Landeshauptstadt. Es wird also Zeit, dass sich wieder etwas bewegt – das dachten sich Jannek Schmitt und Nicolas Grimm, 2 Veranstalter und Musiker, die sich seit Anfang der Pandemie auf verschiedenste Weise für die Kultur in Kiel einsetzen und als Künstler „Beauty & the Beats“ und „Bodega“ selbst schwer von der Pandemie getroffen wurden. Mit dem Together Kiel Open Air sagen die beiden Veranstalter nun „DANKE“ und präsentieren ein Programm, welches es in sich hat. Insgesamt werden bis zu 1.000 Besucher pro Veranstaltung Platz auf der Rasenfläche des Kieler Nordmarksportfelds finden. Umsetzbar ist das Ganze mit einem „Inselkonzept“.

Gruppen von maximal 2, 5 oder 10 Personen können sich gemeinsam eine „Insel“ teilen und dadurch so nah an ein normales Konzertgefühl kommen, wie es in einer Pandemie möglich ist. Die Inseln werden jeweils mit einem Abstand von 1,5 Meter zueinander auf der Fläche aufgebaut wodurch Tanzen, Mitsingen oder einfach nur auf den integrierten Sitzgelegenheiten verweilen, möglich ist.

Antilopen Gang (7. August)

Danger Dan, Koljah und Panik Panzer sind die Antiolopen Gang, die scharfen Texten kein politiisches Blatt vor den Mund nehmen.

(Bild: Katja Ruge)

Thees Uhlmann (20. August)

Seit Jahren ist der ehemalige Frontmann der Hamburger Band Tomte auf Solopfaden unterwegs und das, wegen seiner authentischen Art, ausgesprochen erfolgreich.

Thundermother (15. August)

Die vier schwedischen Rock-Ladies setzen ihre erfolgreiche Tour, die im Sommer 2020 auf dem Dach eines Feuerwehr-Trucks stattfand, in ausgewählten Clubs und Open Airs bundesweit fort und bleiben ihrem Motto „We fight for Rock’n’Roll“ treu.

Turbostaat (29. August)

Auf ihrem siebten Album „Uthlande“ kehren Turbostaat zu ihren Wurzeln zurück, es gehtviel um Persönlichkeiten aus der norddeutschen Heimat. Die Musik aber ist schnell, geradlinig – und dennoch finden politische Themen ihren Platz.

Olli Schulz (26. August)

Regelmäßig befördert Olli Schulz das Niveau der Grimmepreis-nominierten Show „neo Paradise“ (ZDFneo) in überirdische Höhen. Und auch auf der Bühne ist fasziniert der musikalische Tausendsassa regelmäßig seit fast 20 Jahren.

Hier gibt es weitere Infos zum Konzept und den Tickets.