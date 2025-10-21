(Bild: Harry Beiersdorf)

Auf der Traventhaler Gestüts-Weihnacht kommt Feststimmung auf: Wechselnde Aussteller mit 100 Ständen, vielfältigem Angebot und die große lebende Krippe mit Schafen und Eseln, auf die sich nicht nur die Kinder besonders freuen, zählen zu dem vielseitigen Programm.

Speziell für die Kleinen gibt es auf dem Gut Ponyreiten, die Kindereisenbahn und das alte, mit Lebkuchen gespickte Hexenhaus, in dem der Weihnachtsmann aus seinem goldenen Buch vorliest. Auch die zutraulichen Traventhaler Alpakas warten auf Streicheleinheiten und Frau Holle lässt es schneien. Das Kutschenmuseum ist ebenfalls geöffnet mit der Sonderausstellung „Susanna im Bade“, ursprünglich von Jacopo Tintoretto (1555), in einer neu interpretierten Installation von Harry Beiersdorf. Es gibt frisches Landbier, Erbsensuppe, Torten, Waffeln, Crepes, Gebackenes aus dem Steinofen und Wurst vom Holzkohlegrill. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt.

25. und 26. Oktober + 1. und 2. November, 10 bis 18 Uhr