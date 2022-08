0

Mit insgesamt rund 1.000 Ausbildungsplätzen und etwa 3.000 Fort- und Weiterbildungsteilnehmer:innen pro Jahr ist die UKSH Akademie der größte Bildungsträger für Gesundheitsberufe in Schleswig-Holstein.

Andere Menschen auf dem Weg zu ihrer Genesung begleiten und dabei beste Perspektiven für den weiteren Berufsweg schaffen? Das geht an der Akademie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Denn wer hier eine Ausbildung in der Pflege absolviert, sorgt nicht nur für andere, sondern ebnet sich selbst den Weg in die berufliche Zukunft. Da die Absolvent:innen nach der Ausbildung in allen Versorgungsbereichen der Pflege arbeiten können, stehen ihnen vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Zum Beispiel eine Spezialisierung für die Notfallpflege oder Intensivpflege.

Darüber hinaus können die Absolvent:innen im Anschluss Management-Aufgaben übernehmen oder das eigene Wissen als Lehrkraft an spätere Auszubildende weitergeben. Zudem wird der Berufsabschluss automatisch EU-weit anerkannt. Damit besteht die Möglichkeit, auch im EU-Ausland als Pflegefachkraft arbeiten zu können. Die UKSH Akademie bietet so die besten Voraussetzungen, um den eigenen Horizont zu erweitern und die Grundlagen für den weiteren Werdegang zu schaffen. Eine attraktive Ausbildungsvergütung, die in der Pflegeausbildung bereits im ersten Ausbildungsjahr 1.230 Euro brutto pro Monat beträgt, legt den Grundstein für eure weitere Entwicklung.