(Bild: HOLIDAY ON ICE)

Vom 16. bis zum 19. Dezember gastiert Holiday On Ice in der Wunderino Arena in Kiel und startet dabei eine Weltpremiere.

Berauschend, fantasievoll, leidenschaftlich – nach 15-monatiger Pause ist HOLDAY ON ICE zurück mit einer neuen, über zweistündigen Show: 40 der weltbesten Eiskunstläufer*innen, darunter internationale Olympionik*innen und Meister*innen, zeigen zusammen mit Artist:innen spektakuläre Acts auf höchstem Leistungsniveau. Auf den modernsten Eisbühnen der Welt werden mit beeindruckenden Spezialeffekten sowie 3-D- und Lichtillusionen die Grenzen der Schwerkraft aufgelöst, um das Publikum mit auf eine fantastische Reise zu nehmen. Die Inszenierung sorgt für einmaliges, multidimensionales Live-Entertainment nicht nur auf und über der Eisfläche, sondern auch um sie herum, wie es noch nie zuvor auf deutschen Eisbühnen zu sehen war. Durch die außergewöhnlichen Lichteffekte, welche die unverwechselbare Handschrift des neuen Kreativdirektors Francisco Negrin tragen, verschmelzen die Künstler:innen mit den innovativen Bühnenbildern sowie den fantasievollen und prächtigen Kostümen zu einem einzigen lebendigen Gesamtkunstwerk. „Wir haben es tatsächlich wieder geschafft, alles Vorherige zu toppen und mit A NEW DAY eine Show der Superlative geschaffen“, so HOLIDAY ON ICE Produzent und CEO Peter O’Keeffe stolz.

