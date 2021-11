0

Mit ihrem Studioalbum „Idiot im Wunderland" veröffentlicht das Waldgeist-Kartell ihre erste vollwertige LP, und darauf sind die fünf Jungs aus Hamburg und Lübeck ziemlich stolz.

„Ein rosa Kaninchen reicht uns die Hand und nimmt uns mit in eine wundersame Welt. Auf unserer Reise begegnen uns allerlei Unwägbarkeiten und Unzulänglichkeiten, seien es politisch Verwirrte, Süchte oder Depression“, so die Künstler über ihr eigenes Werk. „1,5 Jahre haben wir intensiv an diesem Album gearbeitet und keinen Stein auf dem anderen gelassen.“ Das Konzeptalbum „Idiot im Wunderland“ konfrontiert sie mit Wut und Trauer, ermutigt sie jedoch auch, sich dieser zu stellen und dadurch einen Ausweg zu beschreiten. Zwölf Songs unterschiedlicher Coloeur, die keine Angst vor Genregrenzen aufweisen, ohne dabei den folkig-punkigen Waldgeist Charakter zu verleugnen.

Nach dem 2017er Album „Hexenwerk“ und der 2019er „Poesie“, „Idiot im Wunderland“ die dritte Veröffentlichung des Hamburger und Lübecker Quintetts dar. Seitdem hat sich die Formation neu zusammengefunden und neue Instrumente hinzugewonnen. Verschiedene Features befreundeter Künstlerinnen und Künstler unterstreichen den vielseitigen Charakter des Langspielers. So finden sich Kollaborationen mit „Arm & Dämlich“, „Metaltute“, „In Scherben“ und „alena“ auf dem Album wieder. „Idiot im Wunderland“ ist eine schonungslose (Selbst)Betrachtung, eine intensive Reise, eine Wiedergeburt anarchischen Charakters an dessen Ende Verschmelzen zu einer echten Einheit, gebrochene Herzen, neue Jobs, Umzüge, alte und neue Krisen und ein musikalisches Manifest dessen steht, woran sie glauben. Folgt also dem Kaninchen und seht, was passiert! Weitere Infos unter www.waldgeist-kartell.de.