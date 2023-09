(Bild: Adobe Stock)

Der goldene Oktober hält jede Menge spannende Events bereit. Von plattdeutscher Musik über Theaterspiel bis zum Swing-Konzert auf Hof Akkerboom: Hier sind unsere Tipps zum Wochenende!

Popmusik hoch drei

6. Oktober, 19 Uhr • Kultur- und Begegnungsstätte Waldhof, Kiel

Hochdeutsch, Plattdeutsch, Friesisch – NORMA hat gleich drei Sprachen in ihrem musikalischen Repertoire. Auf der Insel Föhr geboren und aufgewachsen, zog es sie früh in die Musikmetropole Hamburg. Authentisch und sehr persönlich singt sie Lieder aus ihrem Leben und von ihrer Heimat. Und das nicht nur auf Hochdeutsch, sondern auch in den Regionalsprachen Norddeutschlands – Plattdeutsch und Friesisch. NORMA präsentiert sich als Sängerin, Erzählerin und spannende Unterhalterin. Direkt, norddeutsch und sehr persönlich. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Mehr unter www.kultur-kroog.de.

Glasmenagerie

6. und 7. Oktober, 20 Uhr • Bürgerhaus, Kronshagen

Die alleinstehende Amanda Wingfield lebt 1930 mit ihren zwei erwachsenen Kindern, Tom und Laura, in einer kleinen Wohnung in St. Louis. Während Amanada dem Glanz der alten Südstaaten hinterher trauert, träumt ihr Sohn Tom davon, Dichter zu werden. Lauras Lebensinhalt besteht darin, zerbrechliche Glastierchen zu sammeln. Mit Jim O’Connor, ein Arbeitskollege von Tom, tritt die Realität ins Leben der Familie. O’Connor wird von der Mutter als Heiratskandidat für die Tochter betrachtet. Während eines opulenten Abendmahls zerbricht er dabei nicht nur eines von Lauras Glastierchen.

Mutter Courage

ab 6. Oktober • Theater, Kiel

Anna Fierling, Mutter Courage genannt, ist Marketenderin inmitten des Dreißigjährigen Kriegs. Während um sie herum die Welt in Flammen aufgeht, versucht sie, Profit zu schlagen mit dem Verkauf von überlebenswichtiger Ware – mal an die eine, mal an die andere Partei. Zeitgleich versucht sie, ihre drei Kinder möglichst unbeschadet durch die Kriegsjahre zu bekommen. Aber kein Mensch ist dem Krieg gewachsen und so muss die Courage schmerzhaft zusehen, wie sie die Hoffnung auf ein Leben in Frieden allmählich verliert.

Samson und Dalila

ab 7. Oktober • Theater, Kiel

Nur einer kann die Israeliten vor der Versklavung durch die Philister retten: Samson, ein Held mit unerklärlich übermenschlichen Kräften. Aber die Philister setzen eine Geheimwaffe gegen ihn ein: die Verführungskraft der schönen Dalila. Mit einer der berauschendsten Arien der Operngeschichte –„ Mon coeur s’ouvre à ta voix” („Mein Herz öffnet sich deiner Stimme”) – gelingt es ihr, Samson das Geheimnis seiner Macht zu entlocken. Nach über 100 Jahren kehrt Camille Saint-Saëns' einzigartiges, zwischen Oratorium und großer Oper schwankendes biblisches Bühnenwerk über die Verletzbarkeit des Menschen zurück auf die Kieler Opernbühne.

Babylon Kiel

5., 7. Oktober, 20 Uhr • Maritim Backbord Bar, Kiel

Im Frühling des Superkrisenjahrs 1923 lässt sich Kommissar Körz an die Kieler Förde versetzen. Der Trubel in der Hauptstadt Berlin hat dem Fünfzigjährigen sichtlich zugesetzt, in der norddeutschen Provinz erhofft er sich Erholung. Doch weit gefehlt. Gleich sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Herz der Kieler Finsternis. E Dem Vernehmen nach sollen demnächst die Proben zu einem staatszersetzenden, pornografischen Theaterstück beginnen. Körz‘ Auftrag: Zuckmayer stoppen und, wenn nötig, ohne Gnade ausschalten. Doch dies gestaltet sich komplizierter als zunächst gedacht. Eintrittskarten sind ab 17 Euro erhältlich.

BigBandBerthaBlau

7. Oktober, 19.30 Uhr • Hof Akkerboom, Kiel

Miss Marple tanzt happy Swing mit Miles Davis. Ella trainiert die Ente und trifft an der Tuxedo Junction auf lauter Bläserinnen ohne Blech. Die Bassistin geht mit Blauen Augen im Ohr heim und die Percussion backt Devils Footcake. Wie im Fever singt eine „Bei mir bistu scheen“... Seit 20 Jahren lassen es die 17 Musikerinnen der BigBandBerthaBlau jazzen, rocken und klezmern. Ob Triangel, Glockenspiel oder Glasflaschen: nichts ist vor den Perkussionistinnen mit ihren Klöppeln und Händen sicher. Musik, die gute Laune macht und in die Beine geht! Leitung: BertChen Wessel, Alphabertha Kayser.

