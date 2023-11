(Bild: Marija Behrendt)

(Bild: Olaf Struck)

Bereits vor der Adventszeit wird es besinnlich in Kiel. Denn von gemütlichen Theaterstücken bis lauschigen Konzerten geht am kommenden Wochenende einiges in der Landeshauptstadt. Von Once Opon a Time in der Maritim Backbord Bar bis La Bohème im Theater Kiel ist für alle etwas dabei. Und auch eine Premiere steht auf der Eventliste!

Once Opon a Time

24. + 25. November, 20 Uhr • Maritim Backbord Bar, Kiel

Kiel, im August 1972. Die ehemalige Spiritual-Politesse Lola Flöhr hat es nicht leicht. Seitdem die alleinerziehende Mutter den Schritt in die Selbständigkeit als „Geisterschnüfflerin“ gewagt hat, ist das Leben alles andere als ein Zuckerschlecken. Was nutzt ihr da das Diplom als erste offizielle vatikangeprüfte Exorzistin? In ihrem „Büro“, der urigen Kneipe „Oma Plüsch“ Ecke Sternstraße/Jungfernstieg, empfängt sie ihre seltenen Klienten, um ihnen bei ihren Problemen mit den Mächten der Finsternis zu helfen. Ein Horror-Thriller-Live-Hörspiel von Jens Raschke & DeichArt

Stefan van de Sande

24. November, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, Stefan van de Sande live zu erleben. Von der ersten Minute an nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise in eine Welt voller harmonischer Melodien und Texten. Auf wunderbare Weise arrangiert er Gedanken, Gefühle und Erlebnisse mit seiner Stimme, Gitarre, Ukulele und Mundharmonika. Wer ein Konzert sucht ohne viel technischen Schnick-schnack ist hier bestens aufgehoben. Musik, die vom Herzen kommt und ins Herz geht. Der Eintrittspreis liegt bei 12 Euro.

Premiere: Holiday On Ice in Kiel

24. November, 19 Uhr • Wunderino Arena

Vom 24. bis 26. November gastiert Holiday on Ice in der Wunderino Arena Kiel und feiert dabei ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 80 Jahren entfesseln die weltbesten Eiskunstläufer*innen auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann. Die Zuschauer*innen erwarten verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau.

Hier erfährst du, wie du zu ermäßigten Tickets kommst.

Einer von uns

25. November, 20 Uhr • Werkstatt-Theater, Kiel

Es ist ein Stück über menschliche Eitelkeiten. Ein Heiratsschwindler möchte gerne Bürgermeister werden und mischt die eingefahrene Wahl in einem kleinen Städtchen mächtig auf. „Mein Werkzeug sind die menschlichen Schwächen“ weiß der Betrüger. Doch seine eigene Überheblichkeit lässt ihn übersehen, dass er längst nicht der einzige Trickser in diesem Spiel ist. In sarkastischen und witzigen szenischen Anekdoten beschreibt der Autor einen weitläufigen Jahrmarkt der Eitelkeiten, der von Minderwertigkeitsgefühlen, Habgier und Konkurrenz am Laufen gehalten wird. Dies führt zu einem moralischen Vakuum, das heutzutage gern auch „Populismus“ genannt wird.

La Bohème

25. November • Theater, Kiel

(Bild: Olaf Struck)

Zwei Außenseiter finden sich in einer der ganz großen Liebesbeziehungen der Operngeschichte: Der Dichter Rodolfo und die Näherin Mimì. Doch Mimì ist todkrank, und Rodolfo ist nicht stark genug, ihr Leid zu ertragen. Den Maler Marcello und die lebensfrohe Musetta hingegen verbindet eine turbulente Amour fou. Sie alle sind Teil dieses überwältigenden Lebensbildes der Pariser Bohème. In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Es geht zwei Stunden inkl. Pause.

Rock & Pop Schule

25. November, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Der musikalische Nachwuchs präsentiert sich auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Premiere auf dem 26. Festival hat die inklusive Band „All IN“, die sich nach einem inklusiven Bandcamp im Jahre 2022 gegründet hat. Die mehrfach, bundesweit ausgezeichnete Rock & Pop Schule präsentiert ein abwechslungsreiches und buntes Abendprogramm quer durch viele Genres der Popmusik für alle Generationen. Chöre, Bigband, Einzelkünstler*innen und Bands zeigen ihr Können.

Madrigalchor Kiel

25. November, 18 Uhr • St. Bartholomäuskirche, Wesselburen

26. November, 17 Uhr • Petruskirche, Kiel

Der Madrigalchor Kiel ist weit über Schleswig-Holstein hinaus bekannt als Ensemble für hochklassige Darbietungen von Chormusik vielfältiger Genres. Der Chor steht seit seiner Gründung 1990 unter der Leitung von Friederike Woebcken. In diesem Konzert möchte der Madrigalchor Kiel die Konzerttauglichkeit dieser Klavierauszugsfassung unter Beweis stellen. Sie schafft im Verbund mit der Kammerchorgröße des Ensembles, dem Pianisten und den beiden Solisten eine kammermusikalische, intime Atmosphäre, welche die komplexe Satzstruktur dieses großartigen Werkes neu erlebbar macht.