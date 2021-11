v. l..: Marc Breitfelder, Sängerin Maya Mo und Georg Schroeter (Bild: honorarfrei)

Am Freitag, 26. November 2021, findet um 19.30 Uhr in der Kieler Nikolaikirche am Alten Markt das Auftakt-Konzert der Benefiz-Weihnachtskonzert-Tournee „Home for Christmas“ zugunsten des Hospiz- und Palliativverbands Schleswig-Holstein statt.

Erstmals hat das Konzert-Projekt einen ganz konkreten Benefizcharakter: so gehen ein Teil des Erlöses aus dem Kartenverkauf und dem Verkauf der neuen „Home for Christmas“-CD an den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein e.V. (HPVSH). Dieser Betrag wird von den Sparkassen verdoppelt. Parallel wird auf der Spendenplattform „Wir bewegen Schleswig-Holstein“ der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ein landesweiter Spendenaufruf gestartet. Ein bedeutender Partner konnte nicht zuletzt mit der Nordkirche gefunden werden, die für die „Home for Christmas“-Konzerte so viele Kirchentüren in ganz Schleswig-Holstein öffnen und vor Ort in der Organisation unterstützen wird.

Helfen für die Helfer

„Helfen für die Helfer“ trifft den Benefizzweck dieser besonderen Konzert-Tournee genau richtig – da sind sich Musiker, Sparkassen und Nordkirche einig: mit dem Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein wurde eine Institution gefunden, um die Botschaft von Weihnachten und die damit verbundenen Werten wie Wärme, Nächstenliebe und Solidarität nicht nur zu umschreiben, sondern auch ganz deutlich sichtbar zu machen. Ansprechpartner ansässiger regionaler Hospizvereine werden daher auch bei jedem Konzert vor Ort sein und Interessierte über ihre Arbeit zu Sterben, Tod und Trauer informieren.

Der Hintergrund

Die Benefiz-Weihnachtskonzert-Tournee steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein sowie Bischof Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Die Sparkassen im Land unterstützen 26 ganz besondere Weihnachtskonzerte in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in ganz Schleswig-Holstein.

„Home for Christmas“ an 26 Orten in Schleswig-Holstein

Bereits seit vielen Jahren zählt das Band-Projekt „Home for Christmas“ mit den bekannten und mehrfach ausgezeichneten Blues-Musikern Georg Schroeter und Marc Breitfelder, der Soulsängerin MayaMo sowie dem Keyboarder Markus Schröder zu einem festen Bestandteil im vorweihnachtlichen, schleswig-holsteinischen Konzert-Kalender.

In diesem Jahr sind es mit 26 Konzerten in Kirchen in ganz Schleswig-Holstein so viele musikalische Auftritte wie noch nie, bei denen die vier Musiker - inkl. wechselnder Gastmusiker - das Publikum mit auf eine internationale Reise durch die Welt der Weihnacht nehmen. Ein facettenreiches Repertoire an Weihnachtsliedern in verschiedenen Sprachen, englischen Carols und amerikanischen Christmas Songs begleitet dabei die Konzert-Tournee.