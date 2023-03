0

Mit Spannung und großer Vorfreude erwarten die Weinmacher*innen ihre Gäste wieder zur beliebten Weinmesse im Ostseekai. Dieses Mal öffnet die Halle ihre Tore vom 17. bis 19. März.

Besucher*innen der WeinMesse im Ostseekai können an drei Tagen aus der großen Vielfalt von rheinland-pfälzischen Weinen und Winzersekten probieren und sich im direkten Austausch mit den Winzer*innen umfangreich informieren und die Weine direkt bei den Erzeuger*innen einkaufen. Der neue Jahrgang brachte den Weingütern in Rheinland-Pfalz wieder eine Top-Qualität in die Keller. Insgesamt ist die Weinbranche sehr zufrieden mit dem Jahrgang, auch wenn in manchen Regionen die Menge deutlich geringer war als im Vorjahr.

Trends und Begleitprogramm

Neue pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz PiWi, erhalten durch Klimawandel und Notwendigkeit für nachhaltigen Weinbau besondere Aufmerksamkeit. Noch sind die Rebsorten vielen Weinfans wenig bekannt. Allerdings machen immer mehr Weinbetriebe Erfahrungen damit, sodass bereits erste rebsortenreine Weine gekeltert werden. Sind PiWis also die Weine der Zukunft? Sicher ein spannendes Thema, mit dem sich Winzer*innen und Weinfreund*innen zukünftig beschäftigen werden. So sollte man sich die Namen Cabernet Blanc, Solaris, Souvignier Gris und Regent schon mal gut merken.

Das und vieles mehr rund um das Thema Wein – wie zum Beispiel eine Ausstellung der Kieler Künstlerin Andrea Först – erwarten euch Mitte März im Ostseekai!