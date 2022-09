(Bild: Kiel-Marketing, Georg Angerer)

(Bild: Kiel-Marketing, Georg Angerer)

0

In den kommenden Wochen habt ihr noch die Gelegenheit, auf einigen Herbstmärkten durch saisonale Kunst und Speisen zu stöbern.

5. Kohl- und Dreschfest mit Flohmarkt

Es ist wieder Zeit für das Kohl- und Dreschfest, das Gut Bossee gemeinsam mit den „Oldtimerfreunden rund um den Westensee“ veranstaltet. Neben Oldtimertraktoren und -landtechnik werden am 24. und 25. September von 10 bis 17 Uhr erstmals auch Echtdampfmodelle in Aktion zu sehen sein. Herbstliche Genüsse stehen im Mittelpunkt des kulinarischen Angebotes: Neben leckerer Kohlpfanne, Steckrübeneintopf und Wildbratwurst gibt es selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee. Hüpfburg, Seile drehen und Bogenschießen sind für Jung bis Alt nur einige Beispiele, selbst aktiv zu werden. Außerdem wird es wieder einen Flohmarkt geben, an dem man sich auch selbst mit einem Stand beteiligen kann. Anmeldungsinfos sind einsehbar unter www.bossee.de/veranstaltung. Der Eintritt ist frei, der Parkplatz kostet 3 Euro.

24. und 25. September • Gut Bossee

Schnäppchenjagd auf dem Lande

(Bild: Kiel-Marketing, Georg Angerer)

Wenn das Landgestüt Traventhal am 1. und 2. Oktober von 9 bis 17 Uhr zum Antik & Trödelflohmarkt einlädt, ist die Chance groß, nicht nur Altes, Antikes und Seltenes zu finden. Auch Kurioses ist zu einem guten Preis erhältlich. Erbstücke, Sammlungen und Gegenstände aus Wohnungsauflösungen werden angeboten. Ein Besuch lohnt sich auch bei nassem Wetter, denn der Markt findet drinnen und draußen statt. Beim Stöbern werdet ihr unter anderem Antiquitäten, Kunsthandwerk, Leinen, Möbel, Spielzeug, Bücher und Schallplatten entdecken. Normale Neuware ist auf dem Markt nicht zugelassen. Der Eintritt beträgt 5 Euro für alle Gäste ab 12 Jahren, das Parken am Gestüt ist kostenlos. Mehr Infos unter www.landgestuet-traventhal.de.

1. und 2. Oktober • Landgestüt Traventhal

Bauernmarkt in der Holstenstraße

Wer denkt, dass sich Stadt- und Landleben nicht vereinen lassen, sollte zwischen dem 30. September und 2. Oktober in die Kieler Innenstadt kommen, denn dann holt der Bauern- und Regionalmarkt wieder eine Brise Landluft in die Holstenstraße. Es gibt frische Produkte direkt vom Bauernhof, regionale Spezialitäten wie Kürbisse, Obst, Honig und Käse, landestypische Traditionen sowie ländliches und historisches Kunsthandwerk. Auch die Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos findet ihr unter www.kiel-sailing-city.de.

30. September und 2. Oktober • Kiel Innenstadt