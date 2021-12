0

Neben den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt laden im Dezember auch viele Gutshöfe zum Bummeln, Klönen und in Stimmung kommen ein.

Draußen auf dem Innenhof und drinnen in drei beheizten Hallen, ist der historische Himbeerhof Steinwehr der ideale Ort für eine ausgiebige weihnachtliche Shoppingtour. Hier gibt es viel zu sehen und auch die eine oder andere Leckerei zu probieren.

4. und 5. Dezember, 11. und 12. Dezember • Eintritt frei

Der historische Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee punktet mit einem bunten Rahmenprogramm und regionalen Köstlichkeiten. Als Spezialität des Hauses gibt es Wild in diversen Variationen; zusammen mit dem Punsch nach alter Familienrezeptur also die perfekte Gelegenheit, sich kulinarisch auf die Feiertage einzustimmen. Zahlreiche Kunst- und Handwerkstände haben mit dem mitten im Naturpark Westensee gelegenen Gut die perfekte Kulisse. Euren Weih- nachtsbaum könnt ihr auf dem Gutsgelände direkt selber schlagen.

11. und 12. Dezember und 18. und 19. Dezember • Eintritt 5 Euro

Rund 120 Austeller*innen bieten auf Gut Stockseehof alles an, was das Weihnachtsherz begehrt. Bücher, Wohnaccessoires, Spielzeug, Handwerk – die Auswahl ist groß und die eigene Geschenkeliste nach einem Besuch sicherlich ein gutes Stück kürzer. Abgerundet wird der Besuch mit hofeigenen Leckereien aus der Gutsküche.

Bis 12. Dezember • Eintritt: 4 Euro an Wochentagen/

7 Euro am Wochenende, Kinder bis 16 Jahre frei

Bei der Pronstorfer Weihnacht erstrahlt das gesamte Gutsgelände in weihnachtlichem Glanz. Neben einem kleinen schwedischen Hüttendorf gibt es vieles zu entdecken und die eine oder andere Geschenkidee kommt bestimmt. Ein besonderes Highlight ist der große Adventskalender am Herrenhaus, wo jedes Fenster nummeriert und mit einer roten Schleife versehen ist.

Bis 19. Dezember • Eintritt 6 Euro/ freitags 4 Euro

(Bild: honorarfrei)

GRÜNE BESCHERUNG

2019 startete Familie Rabeler die private Initiative „Aktion Weihnachtswald“ in Schönwohld bei Kiel: Mit dem Kauf einer Nordmanntanne unterstützt man die Familie dabei, die bisher dem landwirtschaftlichen Ackerbau dienende Fläche von 5,5 Hektar in eine Naturschutzfläche umzuwandeln. Denn sobald die Weihnachtsbäume in größtmöglicher Anzahl verkauft sind, wird das Grundstück der Natur zurückgegeben und neben anderen Umweltmaßnahmen zu einem wesentlichen Teil mit einem Laubmischwald aufgeforstet. Auf dem Feld hat man die Möglichkeit, in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre den Lieblingsweihnachtsbaum, der möglichst naturverträglich wuchs, individuell auszusuchen und selbst zu sä- gen. Weitere Infos und den genauen Standort gibt es unter www.aktion-weihnachtswald.de.

(Bild: honorarfrei)

Bäume und Budenzauber auf Gut Augustenhof

Regional und natürlich: Mit einer Nordmanntanne in bester Qualität und zu fairen Preisen direkt vom Produzenten – so feiern Kieler*innen das Fest der Liebe 2021, und zwar mit allem, was dazugehört! Ob beim Selberschlagen oder Direktverkauf der täglich frisch gesägten Bäume – vor der malerischen Gutshofkulisse wird die Suche nach dem eigenen Traumbaum zu einem wahren Erlebnis für die ganze Familie. Bis zum 23. Dezember habt ihr täglich von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, euer individuelles Prachtexemplar auf dem Gut Augustenhof zu erwerben. Weitere Infos unter www.gut-augustenhof.de.