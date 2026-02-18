Haben im vergangenen Jahr den Preis abgeräumt: Schülerinnen und Schüler der Max-Planck-Schule Kiel. (Bild: Max-Planck-Schule Kiel)

Kieler Schulen können wieder Klimaschutz sichtbar machen: Beim Energiesparmeister-Wettbewerb 2026 winken bis zu 5.000 Euro Preisgeld – Bewerbungsschluss ist der 20. März.

Anzeige

Kieler Schulen aufgepasst: Der bundesweite Energiesparmeister-Wettbewerb 2026 geht in eine neue Runde und sucht auch in Schleswig-Holstein wieder die besten Klimaschutzprojekte. Ob Energiesparen, Müllvermeidung, nachhaltige Schulaktionen oder kreative Ideen für mehr Umweltschutz: Bewerben können sich alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Schulformen von der 1. bis zur 13. Klasse.

Preisgeld und regionale Patenschaft

Bis zum 20. März können Schulen ihr Projekt online unter www.energiesparmeister.de einreichen. Eine Fachjury wählt anschließend aus jedem Bundesland das überzeugendste Projekt aus. Die Landessieger-Schulen erhalten ein Preisgeld von 2.500 Euro, den Titel „Energiesparmeister 2026“ sowie Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit durch eine regionale Patenschaft – zum Beispiel von Unternehmen, Institutionen oder Energieagenturen.

Und es geht noch weiter: Im Juni treten alle 16 Landessieger in einem bundesweiten Online-Voting gegeneinander an. Die Gewinner-Schule wird als „Energiesparmeister Gold“ ausgezeichnet und bekommt zusätzlich weitere 2.500 Euro Preisgeld. Für Schulen, die bereits in den vergangenen Jahren gewonnen haben, gibt es zudem einen Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro für anhaltendes Engagement im Klimaschutz.

Zeigt, wie Klimaschutz aktiv gelebt wird!

Dass sich die Teilnahme lohnt, hat im vergangenen Jahr die Max-Planck-Schule in Kiel bewiesen: Mit einer interaktiven Plakatausstellung zur Klimakrise überzeugte sie nicht nur die Jury, sondern brachte ihre Botschaft durch Übersetzungen und internationale Verbreitung europaweit an andere Schulen, in Zusammenarbeit mit einem Schulbuchverlag und dem Netzwerk Blue Schools.

Der Wettbewerb wird zum 18. Mal in Folge von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online durchgeführt und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert. Insgesamt winken Preisgelder im Gesamtwert von 50.000 Euro. Unterstützt wird der Wettbewerb von zahlreichen Partner*innen aus Wirtschaft, Medien und Umweltorganisationen.

Alle Infos, Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen findest du unter www.energiesparmeister.de

Bewerbungsschluss: 20. März 2026

Preisgeld: Bis zu 5.000 Euro

Teilnahme: Für alle Schulformen und Klassenstufen in ganz Deutschland

Ziel: Klimaschutz im Schulalltag sichtbar machen und Engagement auszeichnen