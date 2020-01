Christa Rahlf – hier nach der Erneuerung ihres Eheversprechens nach 25 Jahren Ehe – veranstaltet seit 25 Jahren die „Hochzeitsmesse Kiel – Festival der Hochzeit“ im Kieler Schloss.

Die „Hochzeitsmesse Kiel – Festival der Hochzeit“ im Kieler Schloss bietet die Möglichkeit, an einem Tag seine komplette Hochzeit zu planen



1

ᵂᴱᴿᴮᵁᴺᴳ

Mit Walk-Acts, Musikern, Künstlern und Aktionstheater feiert die Hochzeitsmesse Kiel am 1. und 2. Februar im Kieler Schloss 25-jähriges Jubiläum. Veranstalterin Christa Rahlf blickt mit uns auf eine turbulente Karriere zurück.

„Ich wollte nie heiraten“, verrät Christa Rahlf, ausgerechnet die Frau, die dieses Jahr zum 25. Mal die „Hochzeitsmesse Kiel – Festival der Hochzeit“ veranstaltet. Als sie dann von ihrem Mann und vor allem der Erneuerung des Eheversprechens nach 25 Jahren Ehe spricht, glänzen die Augen feucht, und es ist klar: Christa Rahlf hat ihre Berufung, auf ihrer Messe jährlich 3000 Besuchern Romantik, Inspiration und große Gefühle authentisch zu vermitteln, nicht verfehlt.

Mit Beauty-Gesicht und langen Beinen

Die Erfolgsgeschichte Christa Rahlf beginnt im Mai 1978 als Gast in der Quizshow „3 mal 9“ im ZDF. Mit ihrer Clique habe sie die Sendung regelmäßig geschaut, bis eine Freundin sie einfach anmeldete. „Christa war ja immer sehr spontan“, berichtet die gepflegte 1960 geborene Frau – von den Schuhen bis zum Blazer in Pink gekleidet – in der dritten Person über sich selbst. Also nahm sie die Einladung an. Und natürlich wurde die damals 18-jährige Bürokauffrau aus Kiel mit dem Beauty-Gesicht und den langen Beinen in der Ruhrlandhalle Bochum gesehen und gehört, spielte sich mit einer unvergesslichen Kombination aus Charme und Wissen nicht nur zum Sieg, sondern in die Herzen der Zuschauer.

Die „Hochzeitsmesse Kiel – Festival der Hochzeit“ im Kieler Schloss bietet die Möglichkeit, an einem Tag seine komplette Hochzeit zu planen

Und dann kamen sie, die Model- und Schauspielanfragen. Die junge Christa hatte Auftritte in Werbespots, wurde als das „schönste Gesicht Kiels“ zur „Miss Morgenpost“ gewählt, schauspielerte an der Seite von Uschi Glas, stand mit Peter Frankenfeld und Walter Giller in der ZDF-Silvester-Show 1983 ganz vorn mit auf der Bühne. Jürgen Drews und Udo Lindenberg kennt sie persönlich, Sketch-Rollen geben ihrer Person den Raum für ihren witzigen Charme, den sie sich bis heute so wunderbar erhalten hat. Als sie einen Blick in ihr Fotoalbum gewährt, begibt der Betrachter sich auf eine Zeitreise. Gemeinsam mit der sympathischen Powerfrau schwelgt er in Erinnerungen, die ja eigentlich ihr gehören, aber so ansteckend sind, als wären es die eigenen.

Abkehr von Lagerfeld und dem Laufsteg

Dann gibt es einen Wendepunkt: „Ich habe als Model und Schauspielerin immer gemacht, was andere wollten. Ich habe immer funktioniert“, erinnert sich Christa. Als sie mit 20 Jahren für Karl Lagerfeld in Paris laufen darf und erstmals eine „getanzte Modenschau“ erlebt, trennt sie sich von Schauspiel und Laufsteg und nimmt die Idee der Präsentation von Mode anhand einer Choreographie mit nach Kiel. Christa wechselt die Seiten, ist jetzt selbst Eventmanagerin. Sie gründet den „Kieler Modeball“, erstmals veranstaltet im Hotel Maritim, später im Kieler Schloss als „Festival der Mode“. Letzteres wird 25 Jahre alt – genau wie in diesem Jahr die „Hochzeitsmesse Kiel – Festival der Hochzeit“. „Das ist bei mir offensichtlich eine Zahl, wo etwas Neues kommen muss“, erklärt die 59-Jährige. Aufhören will die Frau, die immer etwas tun muss, erst, „wenn der Stress sich nicht mehr positiv anfühlt.“ Was dieses Neue der Zukunft sein wird? „Ein Rendezvous der Hochzeit“, verrät Christa – und da ist wieder dieses Funkeln in ihren Augen.

Ob die frische und ansteckende Energie von Frohnatur Christa Rahlf vom Winterbaden im Seebad Düsternbrook oder den fröhlichen Gesichtern werdender Bräute, von denen sie in ihrem Beruf umgeben ist, herrührt, kann jeder für sich selbst mutmaßen. Sicher ist: Diese Frau ist immer für eine Überraschung gut!

Zur Messe im Kieler Schloss

Wenn ihr mit der Planung der Traumhochzeit 2020 beginnt, solltet ihr den 1. und 2. Februar in den Kalender eintragen. An diesem Wochenende findet die Jubiläums-Hochzeitsmesse Kiel – 25. Festival der Hochzeit in allen Räumen des Kieler Schlosses statt. Hier bietet Christa Rahlf Brautpaaren die Möglichkeit, im emotional geprägten Ambiente an nur einem Tag ihre komplette Hochzeit zu planen, zu organisieren und zu buchen. Die Hochzeitsmesse Kiel ist mit 90 Ausstellern auf 3.800 Quadratmetern die größte, älteste und bekannteste Hochzeitsmesse in Norddeutschland und präsentiert ein Feuerwerk an Tipps, Trends und Ideen für eine rundum gelungene Hochzeit sowie alle anderen Feiern und Events. Walk-Acts, Musiker, Künstler und Aktionstheater sind weitere Highlights.

Weitere Infos erhaltet ihr auf www.die-Hochzeitsmesse-Kiel.de.