Für Groß und Klein jeden Herbst ein Highlight: Laternelaufen (Bild: Westend61 / Getty Images)

Das Abbaden in Schönberg hat für viele schon Tradition

Die schönsten Früchte des Herbstes und allseits beliebter Bastel-Gegenstand: Kastanien (Bild: Inga Rasmussen / Moment / Getty Images)

Bei einem leckeren warmen Getränk lässt sich jedes Schietwetter aushalten (Bild: istetiana / Moment / Getty Images)

In allen Formen und Farben lecker: der Herbstklassiker Kürbis (Bild: Rene Bittner / EyeEm / Getty Images)

Zum Selbersammeln: Pilze aus den heimischen Wäldern (Bild: Sergiy Artsaba / EyeEm / Getty Images)

Sieben Dinge, die ihr jetzt machen solltet

1. Herbstspaziergang im Wald bei Gut Rastorf im Kreis Plön

Ein malerischer Märchenwald lädt zu einem schönen Herbstspaziergang ein. Das Gut Rastorf bietet dazu noch eine spannende Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht.

2. Kürbiscurry kochen

Dieses Jahr mal ein anderes Kürbisrezept ausprobieren – keine klassische Suppe, sondern ein leckeres Curry mit aromatischem Kürbis. Kombiniert mit Nüssen, Kichererbsen oder anderem Gemüse, kann es vielfach erweitert werden. Weitere Rezepte mit Kürbis findet ihr auf Seite 83!

3. Türkranz aus Kastanien basteln

Basteln ist nicht nur etwas für die Kleinen, aber natürlich kann der Türkranz auch mit ihnen zusammen gebastelt werden. Mit herbstlichen Farben kombiniert wird das ein echter Hingucker.

4. Heißen Apfelcider kochen

Mit herbstlichen Gewürzen wie Ingwer, Muskatnuss und Zimt wird das ein großartiges Geschmackserlebnis – anstatt Cider einfach Apfelsaft nehmen und schon können die Lütten es auch genießen.

5. Pilze sammeln

Der Klassiker im Herbst und ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Waldboden hat mehr zu bieten als nur buntes Laub, Kastanien und Eicheln. Mit ein wenig Vorwissen lässt sich ein tolles Herbstgericht im Wald zusammensammeln. Erfahrt mehr zum Thema Pilze auf den Seiten 6 und 7.

6. Abbaden

Schon für viele Tradition: das Abbaden in Schönberg. Am letzten Sonntag im Oktober, dem 25., geht es um 14 Uhr an der Buhne 24 vor dem Hotel Strandräuber los. Alle, die sich trauen, können sich noch ein letztes Mal in der Badesaison 2020 in das kühle Nass stürzen. Danach stehen Glühwein und Fasssauna bereit, um alle wieder aufzuwärmen. Weitere Informationen findet ihr unter www.hotel-strandraeuber.de/74/events.

7. Laternelaufen

Eine schöne Tradition, die Licht in dunkle Abende bringt. Hier könnt ihr im Oktober durch die Straßen ziehen:

Laternenumzug in Stein

10. Oktober, 18.30 Uhr | Strandstraße 2, Stein

Veranstaltet von der Jugendfeuerwehr geht es mit Liedern und bunten Laternen durch die Straßen Steins.

Laternenumzug in Schönberg

30. Oktober, 18.30 Uhr | Markant, Eichkamp 9, Schönberg

Veranstaltet vom TSV Schönberg, der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg und Markant findet ein bunter Laternenumzug durch Schönberg statt. Für musikalische Begleitung und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Laternen basteln im Freilichtmuseum Molfsee

30. Oktober, 14–17 Uhr | Hamburger Landstraße 97, Molfsee

3 Euro Materialkosten, zzgl. Eintrittspreis, eigene Laternen können im Freilichtmuseum in Molfsee gestaltet werden, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit musikalischer Begleitung können am Tag darauf die Ergebnisse beim Laternenumzug durch das Museumsgelände präsentiert werden. Der Eintritt in das Museum ist ab 17 Uhr frei, der Laternenumzug startet um 18 Uhr.