Center-Manager Karsten Bärschneider und Freepass-Geschäftsführer Axel Strehlitz eröffneten das Corona-Testzentrum im Sophienhof

Am Mittwoch, den 28. April 2021 eröffnete im Kieler Sophienhof die Schnelltest- Station von Corona Freepass. Damit ist wetterunabhängiges, unbeschwertes Shoppen im Herzen Kiels corona-konform möglich.

Sie sind kostenlos und können mehrmals pro Woche in Anspruch genommen werden: Corona-Schnelltests tragen zur Eindämmung der Pandemie bei und haben so einen gesellschaftlichen Nutzen. Damit sich Passant*innen und potentielle Kund*innen mit einem gutem Gewissen im Einkaufzentrum Sophienhof aufhalten können, arbeitet das Center eng mit Corona Freepass zusammen.

Für die Notbremse gewappnet

„Wir freuen uns, mit der Eröffnung der Corona Freepass Schnellteststation dazu beitragen zu können, dass Mitarbeiter*innen und Besucher*innen des Sophienhofs ein wenig mehr Sicherheit im Umgang miteinander gewinnen können“, sagt Center-Manager Karsten Bärschneider. „Wir sind damit gut auf eine mögliche Umsetzung der Bundesnotbremse und der damit verbundenen Testpflicht vorbereitet.“ Das Land Schleswig-Holstein ermöglicht allen Bürger*innen mindestens einmal pro Woche eine kostenlose Antigen-Schnelltestung, die beispielsweise über die Webseite www.CoronaFreepass.de an zahlreichen Standorten buchbar ist. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Online-Terminvereinbarung die einzige Testvoraussetzung. Je nach Verfügbarkeit können alle Interessenten den Test auch ganz spontan buchen.

Die Corona-Teststation für jedermann an über 20 Standorten in Hamburg mit weiteren Standorten in Bremen, Berlin, Hannover, Hildesheim und Bremen geht zurück auf den IT-Unternehmer Heiko Fuchs sowie auf Axel Strehlitz, der im Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli rund ein Dutzend Entertainment-Betriebe, Gastronomien und Music-Clubs betreibt. Fuchs ist einer der Väter des Hamburger Pandemie-Managers, ein Computer-Programm, mit dem alle Hamburger Gesundheitsämter SARS-CoV-2-Infektionen erfassen.

Positiver Beitrag

„Neuesten Studien zufolge wurde bereits in Tübingen bewiesen, dass präventive Tests einen positiven Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten“, erklärt Corona Freepass-Geschäftsführer Axel Strehlitz die Strategie des Unternehmens. „Durch die Schnelltests werden natürlich erstmal mehr Infektionen aufgedeckt. Aber gleichzeitig schaffen wir Gewissheit und die betroffenen Personen können sich schneller isolieren.“