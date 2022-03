(Bild: Deutscher Bundestag/Inga Haar)

Am 8. März wird der 111. Weltfrauentag gefeiert. Auch in diesem Jahr soll er auf Gleichberechtigung und Frauenrechte aufmerksam machen, in Berlin ist er sogar ein gesetzlicher Feiertag. Aus diesem Anlass haben wir uns auf die Suche nach starken Frauen im Norden begeben und sie gefunden: Macherinnen, die Schleswig-Holsteins Zukunft aktiv mitgestalten.

Ab Seite 6 wollen wir euch einige von ihnen vorstellen. Ob Vorbild- und Vollblut-Unternehmerin in der Werbebranche, Frauen in männerdominierten Handwerksberufen oder Gründerinnen, die sich für selbstbewusste weibliche Sexualität einsetzen – lernt bemerkenswerte Persönlichkeiten kennen, die in Wirtschaft und Politik mitmischen.

Eine, die weit oben mitwirkt, ist die Bündnis 90/Die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg. Als Mitglied im Bundestag und Beauftragte für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe wurde sie im Januar ins Auswärtige Amt berufen. Unser Kollege Sebastian Schulten – übrigens das einzig männliche Mitglied im KIELerleben-Redaktionsteam – hat sie zum Gespräch im Düsternbrooker Seebad getroffen und mit ihr über Menschenrechte, Kieler Kultur und eine feministische Außenpolitik geplaudert. Ob Luise Amtsberg sich selbst als starke Frau bezeichnet und an welchen Orten in Kiel sie an freien Tagen gerne unterwegs ist, erfahrt ihr ab Seite 20.

Wenn Sina aus dem Team Förde Fräulein einmal nicht an die Arbeit denken möchte, nimmt sie sich eine achtsame Auszeit vom Alltag. Begleitet sie ab Seite 26 zum Waldbaden nach Bad Malente, wo sie neue Kraft tanken und schon auf der Fahrt dorthin entspannt abtauchen kann.

Außerdem geht es in unserer Märzausgabe natürlich wieder über empfehlenswerte saisonale Gerichte, das Neueste aus dem Stadtgeschehen und jede Menge Veranstaltungstipps zu Konzerten, Theater, Lesungen und Ausstellungen.

