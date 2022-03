(Bild: talent transfair Firmenkontaktmesse )

Am 4. Mai 2022 ist es so weit: Die beiden größten Hochschulen Schleswig-Holsteins, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und die Fachhochschule Kiel (FH Kiel), schließen sich mit dem Ziel zusammen, einem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken und den frühzeitigen Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen zu fördern.

Erstmals schließen sich die beiden größten Hochschulen Schleswig-Holsteins zusammen, um mit einer gemeinsamen digitalen Firmenkontaktmesse einem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken und den frühzeitigen Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen zu fördern. „Wir bringen damit eine noch höhere Zahl an potentiellen Arbeitnehmer:innen für unsere Unternehmen und eine noch größere Arbeitgeber:innenvielfalt für die Studierenden beider Hochschulen zusammen“ freut sich Wiebke Gebhardt aus dem Geschäftsbereich Transfer der CAU auf die gemeinsame Jobmesse.

So tretet ihr in Kontakt mit den Arbeitgebenden

Am 4. Mai von 10– 16 Uhr haben teilnehmende Unternehmen in der Messewelt von talent transfair die Möglichkeit, sich an einem einzigen Tag sowohl den Studierenden der Fachhochschule Kiel als auch denen der Christian-Albrechts-Universität an einem digitalen Messestand zu präsentieren und ihre Fachkräfte von morgen anzusprechen. Interessierte Studierende können niedrigschwellig über Videocall oder Chat mit Ihren favorisierten Unternehmen in Kontakt treten oder verschiedene Fachvorträge rund um die Themen Arbeitsmarkt, Bewerbungsprozess und jeweilige Unternehmenskultur hören. Die Veröffentlichung aktueller Ausschreibungen aller teilnehmenden Unternehmen runden den Messetag ab. Eine gute Gelegenheit, berufliche Netzwerke zu erweitern und erste Schritte in eine berufliche Zukunft zu gehen. Die Ausschreibungen bleiben auch nach dem Messetag noch einen Monat auf der Jobwall der talent transfair mit detaillierten Firmenprofilen abrufbar. Bei der digitalen Umsetzung werden die CAU und FH Kiel wieder tatkräftig von myuniboard unterstützt, einem Kieler Start-Up mit Verwurzelungen in beiden Hochschulen:

„Wir freuen uns, an der größten digitalen Hochschulmesse Norddeutschlands mitzuwirken und mit unserem Konzept einer digitalen Messewelt ein zukunftsträchtiges Angebot zu schaffen“,

erklärt Sebastian Poppe, Mitbegründer von myuniboard.