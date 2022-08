Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken, Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, der stellvertretende Vorsitzende des Kieler Yacht-Clubs Dr. Martin Lutz und Mona Küppers, Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes stellten das Programm zum Jubiläum vor. (Bild: falkemedia Regional)

50 Jahre nach den XX. Olympischen Spielen gilt Kiel als Weltstadt des Segelns (Bild: LH Kiel/Sascha Klahn)

Eröffnungsfeier im Olympiazentrum Schilksee durch Avery Brundage (Mitte) (Bild: Stadtarchiv Kiel 53.805/Friedrich Magnussen)

Erneut brachen schnelle Flitzer vom Wilhelmplatz nach München auf (Bild: Stadtarchiv Kiel 39.437/Georg Gasch)

Fackelläufer Uwe Brandenburg trägt das Olympische Feuer vorbei an den Zuschauer:innen. (Bild: Stadtarchiv Kiel 53.805/Friedrich Magnussen)

0

Mit der Austragung der Olympischen Segelwettbewerbe 1972 hat die Landeshauptstadt Kiel ihren Ruf als „Weltstadt des Segelns“ nachhaltig untermauert. 50 Jahre später feiern die Kieler*innen dieses besondere Jubiläum an ihrer Förde.

In diesem Jahr jährt sich die Austragung der XX. Olympischen Spiele in München, Augsburg und Kiel zum 50. Mal. Dieses Jubiläum soll in Kiel.Sailing.City. in der Zeit vom 6. August bis zum 8. September mit einem bunten Programm gefeiert werden. Geplant sind verschiedene Sport- und Kulturveranstaltungen. „„Kiel verdankt Olympia unvergessliche Tage im Spätsommer 1972 – aber auch einen großen Schub für die Stadtentwicklung wie die Autobahnanbindung, die Umgestaltung von Rathausplatz und Altem Markt und die Weiterentwicklung des Stadtteils Schilksee. Grund genug, den olympischen Gedanken 50 Jahre später in unserer Stadt noch einmal aufleben zu lassen“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Für ihn steht fest: „Kiel und Olympia sind fest miteinander verbunden. Im Bürgerentscheid 2015 haben sich die Kieler:innen mit mehr als 65 Prozent pro Olympia ausgesprochen. Und wer weiß, was noch kommt. Unser zukunftsweisendes Konzept für künftige olympische Segelwettbewerbe liegt griffbereit in der Schublade“.

50 Jahre nach den XX. Olympischen Spielen gilt Kiel als Weltstadt des Segelns (Bild: LH Kiel/Sascha Klahn)

Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung

Der Schilkseer Hafen musste damals in seiner Größe verdoppelt werden, um genügend Liegeplätze für die Segler:innen anzubieten. Für den Ansturm der Besucher:innenboote wurden in den Yachthäfen Düsternbrook, Strande, Wik, Laboe und Möltenort noch zusätzlich 600 Liegeplätze geschaffen. Für die Landeshauptstadt war die Ausrichtung der olympischen Segelwettbewerbe 1972 eine „Jahrhundertchance“ – so Kiels damaliger Oberbürgermeister Günther Bantzer –, die auch großen Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung und den Ausbau der Verkehrswege der Stadt hatte. Als letzte Landeshauptstadt der Bundesrepublik bekam Kiel Anschluss an das Autobahnnetz. Eine zweite Holtenauer Hochbrücke wurde gebaut. Auch die B 503, die Fördestraße und der Barkauer Kreisel existieren seit 1972.

Sportliches Programm in fünf olympischen Disziplinen

Eröffnungsfeier im Olympiazentrum Schilksee durch Avery Brundage (Mitte) (Bild: Stadtarchiv Kiel 53.805/Friedrich Magnussen)

Im Fokus der Feierlichkeiten zum 50. Olympia-Jubiläum steht der Sport. Ein Höhepunkt werden die gemeinsamen Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften im Segeln sein. Vom 10. bis 16. August ermitteln die Olympiateilnehmer:innen von morgen in Schilksee ihre Jahrgangsbesten. Rund 1.200 Segler:innen werden in zwölf Bootsklassen an den Start gehen. Vom 17. bis 21. August ist ein „Revival“ der olympischen Segelregatten von 1972 geplant. Rund 450 Teilnehmende werden dann in den Klassen von damals – Finn, Flying Dutchman, Star, Tempest, Drachen und Soling – für Olympia-Nostalgie sorgen. „Die Klassen, die 1972 den Standort Schilksee zum Leben erweckt haben, sind ein wesentlicher Bestandteil der Segelregatten rund um das Jubiläum in diesem Jahr“, erklärte der stellvertretende KYC-Vorsitzende Dr. Martin Lutz und ergänzte, dass beide Veranstaltungen in diesem Umfang eine riesige Herausforderung für das Ehrenamt darstellen würden, welches alljährlich die Basis dafür bilde, den Claim Kiel.Sailing.City. mit Leben zu füllen. Er erwartet namhafte Teilnehmer:innen in den unterschiedlichen Bootsklassen, die Welt- und Europameisterschaften sowie nationale und regionale Titel aussegeln werden.

Schilksee kann mehr!

Fackelläufer Uwe Brandenburg trägt das Olympische Feuer vorbei an den Zuschauer:innen. (Bild: Stadtarchiv Kiel 53.805/Friedrich Magnussen)

Weitere Höhepunkte des Kieler Sportjahres sind in diesem Jahr Teil des Jubiläumsprogramms. Beim zweiten Förde-Marathon am 28. August geht es einmal um die Kieler Förde mit Start und Ziel in Schilksee. Die Strecke kann auch als Halbmarathon-Staffel gelaufen werden. Außerdem gibt es einen Schüler:innenlauf nach Strande und zurück. Der Tag des Sports am 4. September steht in Schilksee unter dem Motto „Unser Element ist das Wasser!“. Während die Hauptveranstaltung wie gewohnt auf dem Gelände des Haus des Sports am Winterbeker Weg stattfindet, können am Olympiazentrum Schilksee Sportarten wie zum Beispiel Segeln, SUP oder Kajak ausprobiert werden. Zudem können sich die Besucher:innen über weitere Wassersportarten – darunter Tauchen, Kiten oder Surfen – informieren.

Ein Höhepunkt für Auto-Nostalgiker:innen wird das von Motorworld präsentierte „Revival“ der Olympia-Rallye von 1972. Rund 200 Teilnehmer:innen werden in der Zeit vom 8. bis 13. August mit ihren Oldtimern die Originalstrecke der Rallye 1972 von Kiel nach München abfahren – insgesamt 2.100 Kilometer in sechs Etappen an sechs Tagen. Start ist am 8. August auf dem Wilhelmplatz. Mehr Informationen dazu stehen unter www.olympiarallye72.com.

Erneut brachen schnelle Flitzer vom Wilhelmplatz nach München auf (Bild: Stadtarchiv Kiel 39.437/Georg Gasch)

Buntes Kulturprogramm

Neben den sportlichen Events können sich Besucher:innen auf eine Reihe von Konzerten, Filmen, Lesungen und weitere Aktionen sowie zahlreiche kulinarische Angebote rund um das Jubiläum im Olympiazentrum Schilksee freuen. Erstmalig ist die historische Sportstätte Teil und Veranstaltungsort des Kieler Kultursommers. Mit der Live-Übertragung der Sommeroper, der Premiere des KIELympia-Films, einem Flohmarkt und vielen weiteren Highlights, bietet das Programm für alle ganz besondere olympische Momente. Mehr Infos zum Programm findet ihr unter kiel.de/olympiazentrum.