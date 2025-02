(Bild: Die Komödianten)

Das Theater Die Komödianten sorgt für Rock'n'Roll-Feeling in Kiel! Erlebe den King of Rock live auf der Bühne und sichere dir jetzt dein Ticket für "Elvis lebt!".

Ausfall von "Macho Man" – Bühne frei für den King!

Wegen einer Erkrankung des Hauptdarstellers müssen die heiß erwarteten Vorstellungen von "Macho Man" am 14. und 15. Februar sowie am 25. und 26. April im KulturForum leider ausfallen. Doch keine Sorge, die Bühne bleibt nicht leer! Stattdessen entführt euch das Theater Die Komödianten in der Wilhelminenstraße 43 mit "Elvis lebt!" in die glitzernde Welt des Rock'n'Roll.

"Elvis lebt!" – Der Ersatz, der zum Erlebnis wird

Am 14. und 15. Februar um jeweils 19 Uhr heißt es Vorhang auf für Elvis! In den stilvollen Räumen des Theaters Die Komödianten erwartet euch ein Abend voller Musik, Humor und Nostalgie. Dieses Stück ist die perfekte Gelegenheit, die grauen Wintertage mit einem Hauch von Glamour und dem unvergleichlichen Charme des Kings zu verzaubern.

Was du jetzt tun solltest

Die bereits gekauften Tickets für "Macho Man" behalten ihre Gültigkeit und können an den Ersatzabenden für "Elvis lebt!" genutzt werden. Solltest du deine Tickets zurückgeben oder in Theatergutscheine umwandeln wollen, stehen dir die freundlichen Mitarbeiter*innen des Theaters Die Komödianten mit Rat und Tat zur Seite. Melde dich einfach unter theater@komoediantentheater.de oder telefonisch unter 0431 / 55 34 01.

Sichere dir deinen Platz in der ersten Reihe!

Nutze die Chance, Elvis in Kiel hautnah zu erleben und lass dich von der elektrisierenden Atmosphäre mitreißen. Die Plätze sind begrenzt, also greif schnell zu und sichere dir dein Ticket für einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Highlights! Hier findest du weitere Infos zum Theater Die Komödienten!