(Bild: Maren Pokroppa Photographie)

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Seit über 20 Jahren bringt DJ Nina Menschen auf die Tanzfläche – mit Feingefühl, Erfahrung und einem Gespür für den richtigen Moment. Im KIELerleben.Interview spricht sie über ihr Handwerk und die Kunst, das Publikum zu lesen.

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KIELerleben: Nina, du legst seit über 20 Jahren auf – erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt und was dich damals dazu gebracht hat, DJ zu werden?

DJ Nina: Ja – es war eine Mischung aus viel Nervosität und Adrenalin, aber gleichzeitig hat es sich einfach richtig angefühlt. Ich habe mich damals auch gefragt, warum es so wenige Frauen als DJs gibt, und genau diese Neugier hat mich zusätzlich angetrieben. Musik hat mich schon immer begeistert – aber ich wollte sie nicht nur hören, sondern selbst gestalten und die Stimmung aktiv beeinflussen.

Viele kennen DJs von Hochzeiten oder aus Clubs – wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben und was macht deine Sets besonders?

Mein Stil ist extrem flexibel, weil jede Hochzeit und jede Firmenfeier anders ist. Ich lese das Publikum sehr genau und passe die Musik spontan an. Gerne spiele ich eine Mischung aus aktuellen Hits, Klassikern und überraschenden Remixen, um die unterschiedlichen Generationen gleichzeitig auf die Tanzfläche zu bringen.

Du spielst sowohl auf Hochzeiten als auch bei Events und in Clubs. Wie unterschiedlich sind diese Abende für dich – und was reizt dich besonders an einem guten Event?

Bei Hochzeiten und Events ist alles emotionaler und persönlicher. Man begleitet besondere Momente – vom Eröffnungstanz bis zur Party. Im Club geht es mehr um den musikalischen Flow.

Ich finde beides spannend, aber bei Events mag ich vor allem, die Nähe und das Zusammenarbeiten mit den Auftraggebern und den Gästen. Im Club reizt es mich, auch mal meinen persönlichen Stil (ich habe derzeit ein Faible für Afro- und Latin House) mit einzubringen und Neues auszuprobieren.

Wenn dich jemand für ein Event bucht – egal ob Hochzeit, Firmenfeier oder Party –, was sollen die Gäste am Ende des Abends über dich sagen?

Am schönsten finde ich, wenn Leute sagen: ‚Sie hat genau verstanden, was wir wollten – die richtige Musik zur richtigen Zeit.‘ Dann weiß ich, dass ich die Gäste richtig gelesen habe. Gerade bei Hochzeiten oder besonderen Events geht es darum, Momente zu schaffen, die hängen bleiben. Ich bin glücklich wenn ich dazu beitragen konnte, dass es sich nicht wie irgendeine Party angefühlt hat – sondern wie ihre Party.