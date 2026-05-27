(Bild: Adobe Stock)

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Eine gut funktionierende Straßenbeleuchtung im öffentlichen Raum ist wichtig für die Verkehrssicherheit. Technisch bedingt kommt es immer wieder vor, dass einzelne Straßenlaternen ausfallen. Lies in diesem Artikel, was zu tun ist.

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Der Sachbereich Beleuchtungsmanagement des Tiefbauamtes kümmert sich gemeinsam mit dem Dienstleister SWB darum, die Störungen schnell zu beheben.

Damit die Mitarbeiter*innen von Störungen erfahren, sind sie auch auf deine Unterstützung angewiesen. Störungen an Beleuchtungsanlagen beziehungsweise Straßenlaternen können schon seit einiger Zeit über die Internetseite

www.stoerung24.de gemeldet werden.

Mit der App „stoerung24“ für mobile Endgeräte gestaltet sich die Mängelmeldung noch einfacher und effizienter. Ist die Erlaubnis zur Standortübermittlung gegeben, werden alle sogenannten Leuchtstellen des aktuellen Standortes in Form eines grünen Kreises angezeigt. Rote Kreise zeigen bereits gemeldete Störungen an. Durch einen Klick auf das entsprechende Symbol öffnet sich ein neues Fenster und eine Auswahl an möglichen Störungsursachen wird angezeigt. Optional können auch Bemerkungen eingegeben und Bilder hochgeladen werden. Die Meldung mit den entsprechenden Geodaten wird dann direkt an SWB gesendet und schnellstmöglich behoben.

Die App gibt es im Apple App-Store und im Android Playstore zum kostenlosen Download.