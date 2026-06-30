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Lebensretter gesucht: Spende im Sommer beim DRK Blut und gewinne mit etwas Glück eine dreitägige Traumreise nach Rom für zwei Personen!

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Ein Traumstart in die warme Jahreszeit und eine echte Herzensangelegenheit: Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost startet eine besondere Sommeraktion für alle Spenderinnen und Spender in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wer im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 25. September 2026 Blut spendet, übernimmt nicht nur wichtige Verantwortung, sondern sichert sich gleichzeitig die Chance auf eine unvergessliche Reise in die „Ewige Stadt“ Rom.

Warum Blutspenden im Sommer so wichtig sind

Mit den steigenden Temperaturen und dem Beginn der Sommerferien stehen die Kliniken in der Region jedes Jahr vor einer großen Herausforderung. Viele treue Stammspenderinnen und -spender zieht es in den Urlaub, wodurch die Spendenbereitschaft erfahrungsgemäß alarmierend sinkt. Der Bedarf an lebensrettenden Blutpräparaten in den Krankenhäusern bleibt jedoch konstant hoch.

Allein in Schleswig-Holstein und Hamburg benötigt das Deutsche Rote Kreuz jeden Werktag rund 500 Blutspenden, um die lückenlose Patientenversorgung zu gewährleisten. Bundesweit werden täglich sogar 15.000 Spenden gebraucht. Jede einzelne Registrierung zählt daher jetzt ganz besonders.

Die Aktion: Mit der Blutspende nach Rom

Als zusätzlicher, sommerlicher Anreiz werden im gesamten Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost mehrere Reisen nach Rom für jeweils zwei Personen verlost. Der Gewinn umfasst drei Übernachtungen inklusive Frühstück sowie den Hin- und Rückflug im Frühjahr 2027. Wer also vor dem eigenen Urlaub noch einen Spendetermin wahrnimmt, tut direkt Gutes und steht vielleicht schon bald selbst vor dem Kolosseum. Die Teilnahmebedingungen liegen direkt an den jeweiligen Spendeterminen vor Ort aus.

Tipps für die Blutspende bei Sommerhitze

Hitze und eine Blutspende schließen sich keineswegs aus. Wer ein paar einfache Grundregeln beachtet, kommt kreislaufschonend durch den Termin:

Voraussetzung: Nur wer sich absolut fit und gesund fühlt, sollte spenden. Zur Untersuchung muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Vor dem Termin: Mindestens zwei bis drei Liter alkoholfreie Flüssigkeit trinken und eine kohlenhydrat- sowie salzreiche Mahlzeit einnehmen, um dem Körper wichtige Mineralien zurückzugeben.

Nach dem Termin: Direkt im Anschluss eine Ruhephase von 30 Minuten einhalten, ausreichend trinken und für den Rest des Tages die pralle Sonne sowie anstrengenden Sport meiden.

Grundsätzlich darf jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren spenden – Männer bis zu sechs Mal, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von zwölf Monaten. Zwischen zwei Terminen müssen mindestens 56 Tage Pause liegen.

Jetzt Wunschtermin online buchen!

Um Wartezeiten zu minimieren und die Abläufe vor Ort zu optimieren, wird um die vorherige Buchung einer festen Spendezeit gebeten.

Terminreservierung online: www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/

Kostenlose Informations-Hotline: 0800 11 949 11