(Bild: falkemedia Nordmedien)

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Offiziell bestätigt: Die Kielerinnen und Kieler gehören zu den zufriedensten Menschen im ganzen Land. Im aktuellen SKL-Glücksatlas springt die Landeshauptstadt auf einen starken fünften Platz.

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Dass wir dort leben, wo andere Urlaub machen, ist für uns an der Förde natürlich kein Geheimnis. Doch wie glücklich macht das maritime Leben im bundesweiten Vergleich wirklich? Jahr für Jahr nimmt der SKL-Glücksatlas die Lebenszufriedenheit in Deutschlands Großstädten genau unter die Lupe. Nach einem soliden zwölften Platz im vergangenen Jahr hat Kiel nun einen echten Riesensprung hingelegt und sich bis auf Rang 5 vorgekämpft. Damit gehört die Fördestadt offiziell zu den absoluten Glücks-Hotspots der Republik.

Traumwerte an der Förde: Warum Kieler so glücklich sind

Laut dem aktuellen Factsheet zur Erhebung liegt die Lebenszufriedenheit in Kiel mit 7,34 von 10 Punkten deutlich über dem Wert vieler vergleichbarer Großstädte. Besonders auffällig: Der Anteil an Bürgern, die sich selbst als „hochzufrieden“ einstufen, ist im Vergleich zu den Vorjahren massiv angestiegen.

Die Macher des Glücksatlasses führen das Kieler Hochgefühl auf ganz konkrete Faktoren zurück. Neben der spürbaren Nähe zum Wasser punktet die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt vor allem mit einer sehr guten Gesundheitsversorgung und einem positiv bewerteten Fahrradklima. Kiel ist somit eine Stadt, die nachweislich immer fahrradfreundlicher und lebenswerter wird.

„Eine coole Nachricht“: Oberbürgermeister Samet Yilmaz stolz auf die Kieler

Auch im Rathaus sorgt das Ranking verständlicherweise für beste Laune. Oberbürgermeister Samet Yilmaz sieht das Ergebnis vor allem als Gemeinschaftsleistung:

„Platz 5 im Glücksatlas – das ist eine coole Nachricht. Glück lässt sich nicht verordnen, aber gute Rahmenbedingungen machen einen Unterschied. Besonders freut mich, dass Kiel zu den Städten gehört, die ihre Lebenszufriedenheit in den vergangenen Jahren am stärksten steigern konnten. Dieses Ergebnis ist vor allem ein Verdienst der Kieler*innen. Sie prägen mit ihrem Engagement, ihrer Offenheit und ihrem Zusammenhalt das Gesicht unserer Stadt.“

Für den Oberbürgermeister ist der Sprung in die Top 5 jedoch kein Grund, sich nun zurückzulehnen. Der Anspruch bleibe, Kiel für Familien, junge Menschen und Senioren jeden Tag noch ein Stück lebenswerter zu machen. „Aber heute dürfen wir uns einfach einmal freuen“, so Yilmaz.

Wer tiefer in die Daten, das Factsheet und die genaue Methodik des Rankings eintauchen möchte, findet alle Details und Ergebnisse online unter www.skl-gluecksatlas.de.