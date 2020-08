0

5.–13. September: Die Kieler Woche 2020 kehrt zurück zu ihren Wurzeln und lässt die Fans nicht im Stich: kleiner, teils digital und mit Fokus auf das Segelevent.*

Die Live-, Erlebnis- und Kinoareale

Livemusik können Kieler-Woche-Fans am Bootshafen erleben sowie auf der Freilichtbühne Krusenkoppel, bespielt von der Jungen Bühne, dem NDR sowie regionalen Künstler*innen und dem Philharmonischen Orchester Kiel. Dort wird es täglich von 17 bis 22 Uhr zwei Auftritte vor einem begrenzten Publikum sowie ein kleines Gastronomieangebot geben. Die Live-Auftritte, vorproduzierte Konzerte, KielerWoche-TV und weitere Beiträge sind außerdem auf Kinoleinwänden an drei Orten in der Stadt zu sehen: dem Schloßgarten, dem Rathausplatz und dem Segelkino auf der Förde beim Küstenkraftwerk der Stadtwerke (einer maritimen Variante des Autokinos). Für alle Areale gelten Publikumsbeschränkungen. Plätze müssen vorab unter www.meine-kieler-woche.de gebucht werden. Das gilt auch für die Erlebnisareale auf der Reventlouwiese und an der Kiellinie in Höhe GEOMAR. Diese Areale werden zu Erlebniswelten für Familien mit Kindern und Jugendlichen – mit Workshops, Eventmodulen und Mitmachangeboten.

Offline wird online

In Kooperation mit der Digitalen Woche Kiel wird die Kieler Woche in diesem Jahr eine digitale Plattform – den Online-Hub www.kiel.live – anbieten, auf dem Besucher*innen gemeinsam ihr individuelles Programm erleben können. Ab dem 4. September wird auf dem Hub täglich ein vielfältiges Programm live ausgestrahlt – insgesamt rund 50 Stunden – mit Musikauftritten, Lesungen und Interviews. Unter dem Motto „Eine Bühne – eine Stadt“ sorgen dabei regionale Künstler*innen und Bands für besondere Musikerlebnisse.

Gut durchdachtes Hygienekonzept

Für alle dezentralen Flächen, die „umsonst und draußen“ sind, gelten einheitliche Sicherheits- und Hygieneregeln zum größtmöglichen Schutz vor Infektionen. Alle Veranstaltungsareale werden großräumig abgezäunt, blickdicht verhängt und schließen spätestens um 22 Uhr. Zudem werden Abstandsregelungen kontrolliert, außerhalb der Sitzplätze muss eine Alltagsmaske getragen werden. Über ein Reservierungssystem mit Datenerfassung können sich Gäste für die Veranstaltungen anmelden. Diese Daten werden beim Eingang abgeglichen. Die Tickets können online oder telefonisch ausschließlich vorab reserviert werden. Spontane freie Plätze wird es vor Ort nicht geben. Für eine sichere An- und Abreise mit Abstand stehen zusätzliche kostenfreie Fahrradständer zur Verfügung.

*Bitte informiert euch vor eurem Besuch über die aktuellen Hinweise zum Programm und den Hygienevorschriften.