(Bild: Thomas Engel)

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Ein grandioses Sommerfestival geht zu Ende: Die Kieler Woche 2026 lockte Millionen Besucher an und hielt ihr verbindendes Versprechen.

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Unter dem treffenden Motto „Kieler Woche verbindet“ erlebte die Landeshauptstadt vom 20. bis 28. Juni ein echtes, hochsommerliches Sommermärchen. Rund 3 Millionen Gäste feierten an den neun Festivaltagen ein bemerkenswert friedliches und fröhliches Fest auf den Eventmeilen, den Wasserflächen und vor den Bühnen Kiels.

Für Kiels neuen Oberbürgermeister Samet Yilmaz war die diesjährige Festwoche eine ganz besondere Premiere: „Zum ersten Mal durfte ich als Oberbürgermeister dabei sein und noch einmal ganz neue spannende Seiten unserer schönsten Woche des Jahres entdecken“, freut sich der „echte Kieler Jung“. Ein großes Lob sprachen die Verantwortlichen um Yilmaz und den Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger, dem reibungslosen Sicherheitskonzept sowie den Gästen aus, die trotz der extremen Hitze stets besonnen, rücksichtsvoll und gelassen blieben.

Internationale Top-Acts, Inklusion und ein magisches Finale

Auf den rund 20 Bühnen im gesamten Stadtgebiet jagte ein Highlight das nächste. Hunderte Künstler, darunter absolute Mega-Acts wie Macy Gray, Gregory Porter, Alice Merton, Kettcar, Max Giesinger und Michael Schulte, brachten die Fördestadt zum Beben. Ein emotionaler Höhepunkt war das Classic Open Air mit Reggae-Star Gentleman und dem Philharmonischen Orchester Kiel auf der Rathausbühne. Auch die Spiellinie auf der Krusenkoppel zog unter dem Motto „Geheimnisse der Nacht“ knapp 200.000 kleine und große Entdecker an. Ein besonderer Fokus lag 2026 auf dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit – mit zahlreichen Begleitangeboten und speziellen Regattafahrten für Rollstuhlfahrer.

Herausfordernde Regatten und olympische Träume in Schilksee

Auf dem Wasser bot Kiel.Sailing.City das gewohnt hochkarätige Bild, auch wenn eine ausgeprägte Hochdrucklage den knapp 4.000 Seglerinnen und Seglern aus 51 Nationen mit sehr schwachen Winden alles abverlangte. Dank maximaler Flexibilität und späten Starts in den Abendstunden konnten die 1.500 Boote dennoch hochspannende Wettkämpfe austragen. Die Austragung der Flying-Dutchman-Weltmeisterschaft und des Sailing Grand Slams galten gleichzeitig als perfekte Visitenkarte für Kiels Ambitionen, die Segelwettbewerbe einer potenziellen deutschen Olympiabewerbung für 2036 an die Förde zu holen.

Nachdem rund 185.000 Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein die traditionelle Windjammerparade – angeführt von der „Thor Heyerdahl“ – bewundert hatten, endete die Festwoche am Sonntagabend mit der gigantischen Licht-, Musik- und Pyrotechnik-Inszenierung „Zwischen Himmel und Meer“. Die Planungen für das nächste Jahr laufen bereits: In 356 Tagen heißt es wieder „Leinen los!“.