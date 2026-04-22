(Bild: Förde Fräulein)

(Bild: Förde Fräulein)

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Für unser Förde Fräulein Kathrin geht es für einen Tag an Bord von AIDAprima, um eine besondere Schiffsbesichtigung zu erleben. Perfekt, um einmal ganz unverbindlich Kreuzfahrtluft zu schnuppern und das Schiff kennenzulernen.

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Ein Tag zum Eintauchen

Schon beim Betreten von AIDAprima am Ostseekai in Kiel wird klar: Hier beginnt eine kleine Reise in eine eigene Welt auf dem Wasser. Der erste Stopp führt direkt in das Wohlfühlzuhause auf dem Meer, den Kabinen. Besonders die Außenkabinen mit Balkon sorgen direkt für dieses Gefühl, mittendrin auf dem Wasser zu sein.

Kleine Welt voller Möglichkeiten

Was sich durch die gesamte Schiffsbesichtigung zieht, ist dieses Gefühl von Vielfalt. An jeder Ecke warten neue Eindrücke vom Bordleben und schnell wird klar, wie viele Möglichkeiten hier zusammenkommen. Ein Beispiel ist das Activity Deck Four Elements, das direkt zeigt, wie viel Abwechslung an Bord steckt. Auch kulinarisch überzeugt AIDAprima mit einer großen Auswahl an Restaurants, vom Buffet bis zu Spezialitätenangeboten.

(Bild: Förde Fräulein)

Dazu kommen stylische Bars, ein Casino und Showrooms für Abendprogramme. Genau diese Mischung macht die Schiffsbesichtigung so besonders und gibt einen richtig guten Eindruck davon, wie vielseitig das Leben an Bord sein kann.

Ein Moment, der bleibt

Ein echtes Highlight ist der SkyWalk. Der Moment, in dem man über die Brücke geht und direkt unter sich das Meer sieht, bleibt definitiv im Kopf und gehört zu diesen Augenblicken, die man nicht so schnell vergisst. Zwischendurch führt uns die Tour auch in den Spa Bereich, der schon von außen eine ruhige, entspannte Atmosphäre vermittelt und zeigt, dass es an Bord nicht nur um Erleben, sondern auch um Abschalten geht.

Genuss an Bord

Ein fester Bestandteil der Schiffsbesichtigung ist das gemeinsame Mittagessen im Buffetrestaurant. Plötzlich wird aus dem Erkunden ein richtiges Ankommen an Bord. Zwischen verschiedenen Gerichten, kleinen Kostproben und Gesprächen entsteht genau dieser Moment, in dem man das Bordgefühl ganz in Ruhe auf sich wirken lassen kann.

(Bild: Förde Fräulein)

Lust auf mehr Meer

Am Ende bleibt vor allem dieses Gefühl: Innerhalb von 5 Stunden bekommt man einen echten Eindruck davon, wie vielseitig ein Tag oder sogar eine ganze Reise auf AIDAprima sein kann. Und genau das macht diese Schiffsbesichtigung so besonders.

Ein Tag, den du Selbst erleben kannst

Na, hast du Lust bekommen selber mal ein wenig Kreuzfahrtluft zu schnuppern? Dann buche dir ganz einfach unter folgemdem Link eine Schiffsbesichtigung: https://aida.de/schiffe/schiffsbesichtigungen.

Für Kids bis 15 Jahre ist die Schiffsbesichtigung übrigens kostenfrei.