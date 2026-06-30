Stefanie Goelling (li.) und Christina König (re.) laden Unternehmen zur Jahresveranstaltung von NordNetz Bildung ein. (Bild: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland)

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Jede dritte Fachkraft über 50 will früher in Rente. Das Netzwerk NordNetz Bildung zeigt Strategien gegen Wissensverlust und für modernes Management.

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Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, doch die Lösung schlummert oft längst in den eigenen Büros und Werkstätten. Die Zahlen sind alarmierend: Laut aktuellen Studien möchte jede dritte Fachkraft über 50 vorzeitig in Rente gehen. Für Unternehmen im Norden ist das ein herber Verlust an Know-how und Routine. Das Event „Erfolgreiche Personalstrategien für Mitarbeitende 50+“ setzt genau hier an und liefert Arbeitgebenden konkrete Werkzeuge für ein modernes Generationenmanagement.

Strategien gegen den Wissensverlust

Den Auftakt macht Maren Beer vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) mit exklusiven Daten aus einer Studie der Techniker Krankenkasse. Sie zeigt auf, was sich die Generation 50+ wirklich wünscht, um bis zur Rente – oder sogar darüber hinaus – mit Freude im Job zu bleiben. Ob flexible Arbeitszeitmodelle, eine wertschätzende Unternehmenskultur oder gezielte Gesundheitsförderung: Die Hebel für eine erfolgreiche Bindung sind vielfältig. In Workshops erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Experten Lösungen zu Themen wie der Gewinnung erfahrener Kräfte und neuen Arbeitszeitmodellen. Für alle Leserinnen und Leser in Führungspositionen oder Personalverantwortung ist dies die ideale Gelegenheit, den eigenen Betrieb zukunftsfest aufzustellen.

TERMIN-CHECK:

Was: Jahresveranstaltung NordNetz Bildung: „Personalstrategien 50+“

Wann: 3. Juni 2026, 14:00 bis 18:30 Uhr

Wo: Messe Husum, Am Messeplatz 12, Husum

Kosten: 20,- Euro (inkl. Catering)

Anmeldung & Infos: event.wfg-nf.de