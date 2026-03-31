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Hand aufs Herz: Wie viele Schokohasen braucht ein Mensch wirklich? Bevor das Osternest wieder vor lauter Naschis überquillt, haben wir eine bessere Idee: den KielGutschein.

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Mit dem KielGutschein verschenkst du ein Stück Heimat und zwar so vielseitig wie unsere Stadt selbst. Ob neue Sneaker, ein spannender Roman, ein Dinner beim Lieblingsitaliener oder ein frischer Haarschnitt für den Frühlingslook: Der Gutschein ist bei vielen teilnehmenden Händler*innen, Gastronom*innen und Dienstleister*innen in Kiel einlösbar. Und ja, auch in Teilbeträgen. Erst shoppen, dann schlemmen? Eine super Kombi!

Was handfestes

Für alle, die an Ostern lieber etwas „Richtiges“ übergeben möchten: Die gedruckten Gutscheinkarten gibt es auch in praktischer Form an verschiedenen Verkaufsstellen in Kiel – perfekt in Kombination mit einer hübschen Geschenkkarte. Du überraschst deine Liebsten mit maximaler Freiheit und unterstützt gleichzeitig die lokalen Geschäfte in unserer Stadt.

Alle Infos sowie Akzeptanz- und Verkaufsstellen findest du unter: www.kielgutschein.de